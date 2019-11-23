侯友宜現場與志工齊跳大會舞。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天出席在三重綜合運動場舉辦的國際志工日嘉年華會，現場超過2500名志工參加創意彩妝秀、野餐趣與演唱會等，侯友宜現場也與志工齊跳大會舞，並頒發青年志工與服務影片競賽優勝者獎牌，感謝志工夥伴的辛勞與付出

國際志工日嘉年華會活動以「我是志工．我榮耀！」為主題，由天元慈善功德會的高齡志工與青年志工，帶領老中青三代志工共跳大會舞，侯友宜、新北市議員李翁月娥、王威元、蔡健棠及新北市社會局長張錦麗等人到場，一起拉響禮炮，向新北市志工致敬。

侯友宜表示，新北市志工團隊有1260隊，人數超過13萬人，以每年2％的速度成長，其中，有越來越多男性投入志工行列，志工男女比從1比9、2比8逐年進展，今年召募的4140名志工中，男性占1400位，已超過3成，希望未來鼓勵更多的男性當志工。

新北市社會局表示，國際志工日活動為新北市年度盛事，除了規畫展現團隊特色的彩妝秀遊行、凝聚向心力的趣味競賽，以及鼓勵家庭參與的野餐趣等活動，今年特別與旺旺基金會合作，在體育館加開公益演唱會，期盼志工夥伴能展現活力，度過難忘的志工日。

(中時 )