行善團結力量大，高雄市議會結合190個社福慈善團體，23日做愛心、發送物資券及生活用品，送暖給1398個弱勢邊緣家庭，拋磚引玉，呼籲社會各界關懷偏鄉新住民、原住民等弱勢家庭。

議會連續九年舉辦寒冬聯合送暖活動，今年由資深國民黨議員劉德林主持，同黨議員共襄盛舉，社會局長黃淵源、民政局長曹桓榮、原民會主委吳慧琴也出席參與，一起關懷弱勢邊緣家庭。

劉德林特別代表議會發放愛心物資券，由桃源區布農族的王姓市民及居住在鳳山區的李姓新住民代表接受。

劉德林表示，此次發給弱勢邊緣家庭每戶2000元物資券、800元等值生活用品物資，並從最需要幫助的市民做起，優先關懷偏鄉新住民及原住民家庭，議會累計迄今已幫助1萬2939個弱勢邊緣家庭。

議會寒冬送暖活動同時提供愛心餐食及規劃闖關遊戲、義剪、義診、新住民及原住民文化展示攤位等。劉德林更呼籲，希望透過寒冬送暖活動讓施與受的循環更有意義，讓弱勢家庭感受社會的溫暖。希望所有接受幫助的市民，未來有能力幫助別人時，也能加入行善的行列。

(中時 )