為因應少子化時代，總統蔡英文上任後，推出托育準公共化政策，昨又宣布加碼育兒津貼。兒盟認為，政府將少子化的重要責任壓在衛福部、教育部身上，對比日本全方位的配套措施，明顯過於狹隘，欠缺經濟、住宅、教育等面向的長遠規劃。不斷撒錢，僅是為了政策買票所抄的捷徑。

日本政府為解決少子化危機，針對0至15歲孩子提供育兒津貼，並積極推動企業托兒措施、在家上班、增設托兒所等。日本首相安倍晉三今年亦推出全國孩子免費就讀幼兒園的政策，同時提高2％消費稅支應，為育兒家長提供長遠且全方位的規劃。

兒福聯盟政策中心主任李宏文認為，台灣政府因應少子化的政策重點一直放錯，責任多壓在衛福部、教育部身上。根據兒盟先前針對女性的調查，逾9成受訪女性指出，合理房價（41.7％）、收入增加（36.7％）、企業友善育兒的措施（32.1％），才是提高生育意願的最主要誘因。

養育孩子是漫漫長路，蔡總統拋出的少子化政見僅限於6歲以下孩子，對公托資源過少、家長買不起房、職場環境不友善等，都未進行全盤考量。選在選舉前端出牛肉，難免令人懷疑只是為了政策買票所推出的「立即有感」措施。

再過2個月，今年生育率的統計結果就會出爐，少子化政策成效就能見真章。李宏文呼籲總統參選人，未來不論哪一黨執政，都有必要說清楚、講明白，應有魄力、有格局、有擔當地，提出全面性改善措施，不論是經濟、托育、住宅、教育面，都應納入考量，才能給予家長看得到也吃得到的育兒友善環境。

(中時 )