何猷君發文。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君開罵網友。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

澳門賭王何鴻燊24歲兒子何猷君今年5月向大6歲奚夢瑤求婚成功，7月兩人領證，上月小倆口閃電宣布誕下一子，外傳賭王為獎勵家人開枝散葉，只要增加一位家庭成員就能分得5億。今(23日)凌晨何猷君喝醉發微博向老婆示愛，被酸「謝謝老婆讓我們分了一大筆遺產」，何猷君爆粗回應：「錢早就分完了，去看看新聞吧sb」。

賭王家近來喜事連連，四房長女何超盈閃婚生女，何猷君和奚夢瑤領證生子，何猷啟生二胎，何超蓮日前認戀演出電影《破風》的竇驍，似乎好事近。而媒體報導賭王早先分產多半給了二房，三房、四房便轉打人海戰術，只要增加一位成員就能得到5億獎勵金，但當時何家未對此回應。

今何猷君發文向太太告白，直說：「大家好！！！我愛小明，我愛我老婆！一年多了沒經常發微博，看到難聽的評論不開心，看到說她不好的也不開心！一直想經常幫她發話說回去可是她一直不讓我，說沒必要。」有網友酸：「潛台詞：謝謝老婆又能讓我們四房分了一大筆遺產」，何猷君則說錢早就分完了，叫網友去看新聞再說，又反批：「趕上已經分完的家產？還是為了趕上一個快一百歲老人家的希望？我愛她，不需要你認可」。

何猷君表示：「生了個兒子，我好開心，看到我父親的笑容，我一輩子都驕傲、一輩子都開心，我也有一個人可以以後一起打網球，一件我跟我爸沒能完成一輩子的遺憾。生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的，謝謝」，「潛台詞：我愛我老婆，一直想說你這種sb值得給罵，老婆不在身邊我就罵下去了，sb」。

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(中時電子報)