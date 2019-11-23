第56屆金馬獎星光大道今（23日）下午在台北國父紀念館隆重登場，首先登場的是紅毯主持人楊千霈與劉冠廷，楊千霈身穿粉紅薄紗長禮服絕美亮相，劉冠廷則以一身黑白休閒風格西裝登場。

楊千霈身穿粉紅薄紗長禮服絕美亮相金馬紅毯。（圖／游定剛、馬樹立、廖映翔、范佐意）

第10度主持紅毯的楊千霈搭檔以「陽光普照」入圍金馬男配角的劉冠廷搶先在紅毯亮相，楊千霈以粉紅薄紗長禮服絕美打頭陣，裸膚設計讓她白嫩美肌若隱若現，而楊千霈胸前開深V小露性感，不高調又狂噴仙氣。

而首度主持金馬紅毯的劉冠廷，則以一身黑白休閒風格西裝亮相，雖然劉冠廷難掩緊張神情，但表現仍相當穩健。

(中時電子報)