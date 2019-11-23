楊千霈粉紅薄紗辣踩金馬紅毯 深V開側胸噴仙氣超美 17:462019/11/23 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊千霈搭檔劉冠廷主持金馬星光大道。（圖／游定剛、馬樹立、廖映翔、范佐意） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第56屆金馬獎星光大道今（23日）下午在台北國父紀念館隆重登場，首先登場的是紅毯主持人楊千霈與劉冠廷，楊千霈身穿粉紅薄紗長禮服絕美亮相，劉冠廷則以一身黑白休閒風格西裝登場。 楊千霈身穿粉紅薄紗長禮服絕美亮相金馬紅毯。（圖／游定剛、馬樹立、廖映翔、范佐意） 第10度主持紅毯的楊千霈搭檔以「陽光普照」入圍金馬男配角的劉冠廷搶先在紅毯亮相，楊千霈以粉紅薄紗長禮服絕美打頭陣，裸膚設計讓她白嫩美肌若隱若現，而楊千霈胸前開深V小露性感，不高調又狂噴仙氣。 而首度主持金馬紅毯的劉冠廷，則以一身黑白休閒風格西裝亮相，雖然劉冠廷難掩緊張神情，但表現仍相當穩健。 金馬56》金馬影帝后鹿死誰手？最新戰況看這裡 (中時電子報) #楊千霈 #金馬獎 #金馬 #56金馬 #劉冠廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 林燕祝槓林宜瑾 另類粉紅戰 01:182019/11/21 政治要聞 孫可芳金馬開場表演 不陪劉冠廷等揭獎 04:102019/11/22 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 凌威威再揭知名一線女星睡來睡去：有啥好跩不拉幾？ - 娛樂 昔遭演藝圈全面封殺 51歲夏禕今傳挨告現蹤！ - 娛樂 「淡水蔡依林」直播挨轟廢到笑 脫口一句話連館長也無語了 - 娛樂 這國家交往前先「試用」 吳宗憲：準備移民了 - 娛樂 金馬56今晚登場 四大亮點搶先報給你知 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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