「八卦山天空步道7號市集」登場，10多輛胖卡嘟嘟車改裝餐車打頭陣，吸引超過2000人次人潮。（謝瓊雲攝）

「八卦山天空步道7號市集」登場，10多輛胖卡嘟嘟車改裝餐車打頭陣，吸引超過2000人次人潮。（謝瓊雲攝）

「八卦山天空步道7號市集」23日至12月22日一連五個周末，在天空步道7號出口周邊廣場舉行，彰化縣長王惠美出席開幕典禮，首周主題為「胖卡嘟嘟車」，廣場上10多輛胖卡餐車滿載各種美食，吸引大家聞香而來；王惠美歡迎民眾趁著秋高氣爽的周末假日，闔家來八卦山踏青、大啖美食。

王惠美表示，天空步道每逢假日都有上千人進出，7號出口這處廣場很適合辦理市集，接下來連續5個禮拜，希望藉由這樣的市集經驗，促進經濟活絡，未來將會開放更多平台，讓街頭藝人發揮，一起為台灣經濟打拚。歡迎民眾趁著天氣晴朗、利用周休假日前來八卦山運動、散步、走逛市集。

王惠美說，八卦山是彰化重要地標，為了讓八卦山風華再現，縣府這幾年對八卦山風景區環境逐步做整理，陸續完成八卦龍兒童攀爬遊具、民族新村親子特色公園、華陽公園環境提升、文學步道與大佛牌坊本月也即將完工，明年將將繼續針對九龍池水舞、自然生態教育園區、乙未保台紀念公園等周邊改造，以期重振八卦山風華再現，打造wonder佛樂園。

首周活動超過10輛胖卡嘟嘟車，有可愛熊熊裝飾海鮮粥、小爺爺麵包車、壽司、大腸包小腸、批薩餐車以及脆皮雞蛋糕等33攤商，還有卦山里社區義賣黑木耳露與卦山咖啡，昨上午就湧入2000人次；城觀處指，接下來還有「銅板輕鬆點」、「台灣好味道」、「給寶貝一點甜」，與「超集八卦青農」等主題市集，周周不同主題，還贈送限量滿額禮，歡迎闔家來踏青野餐。

(中時 )