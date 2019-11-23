親民黨主席宋楚瑜參戰後，和國民黨參選人韓國瑜、總統蔡英文「三腳督」確定。YouTuber「北青」今天早上在新北市新店區作街頭民調，韓國瑜的133票輾壓蔡英文的34票、宋楚瑜的2票。有網友看完大驚：「嚇死寶寶，市長狂贏！」

根據「北青」上傳最新的總統大選直播，22日他前進深藍大票倉，在新北市新店區建國路的菜市場裡進行街頭民調。他說，之所以來到這個市場 ，是想了解韓市長在深藍區域會贏多少票。民調結果，韓國瑜以133票（79%），大贏蔡英文的34票（20%）、宋楚瑜的2票（1%）。

網友紛紛說：「看到這民調結果，大快人心。」、「我26歲，我支持韓國瑜！」、「么壽，大勝耶~」、「新店建國路耶！」、「新店中永和是藍營大票倉。」、「哇！太狂了。」、「民調公司的民調數字還是要參考，但韓巿長、藍營及支持者一定要團結、團結、再團結，千萬不能鬆懈。加油，北青。」、「看完這場好療癒！」

(中時電子報)