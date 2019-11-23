蔡英文（左）稱讚蔡適應最照顧基隆，基隆這艘大船進港，需要蔡適應繼續擔任引水人。（許家寧攝）

民進黨創黨元老、前議員陳志成（前排右2）顧全大局，現身力挺蔡適應（揮手者）。（許家寧攝）

蔡英文、蔡適應基隆聯合競總成立，近千名支持者到場力挺。（許家寧攝）

蔡英文高喊2020、台灣要贏、基隆也要全贏。（許家寧攝）

民進黨總統、立委基隆聯合競選總部23日成立，蔡英文再度來到基隆造勢，她表示，「大船就要入港」強調基隆正在改變，從潛艦產業園區、基隆河谷研發成高科技研發基地，呼籲讓軍人出身的蔡適應繼續推動國防自主，讓台灣從基隆贏起，從台灣頭贏到台灣尾。

蔡英文繼21日陪同蔡適應登記後，三天內兩度來到基隆力挺蔡適應，一早先到花蓮競選總部陪蕭美琴造勢後，接著趕到基隆、宜蘭競總，行程滿檔，至於最後一刻宣布退選的創黨元老、前議員陳志成也現身台下力挺蔡適應，呼籲支持者「基隆一定贏」。

蔡英文說，基隆也有「軍系立委」就是蔡適應，稱讚這個「基隆囝仔」不簡單，1996年台海危機時，人正在金門擔任砲兵軍官守護台灣最前線，是真正了解基層的職業軍人，而且他在國會推動國防自主、國艦國造，為台船基隆廠帶來許多就業機會。

蔡英文也說，基隆選出好的市長林右昌，讓基隆從以前感覺黑黑髒髒，到現在明亮、整齊，林和蔡兩人合作完成基隆軍港西遷，東岸則成為亞洲最大的郵輪港口，為台灣帶進更多觀光客，讓基隆繼續進步、發展，未來基隆將來會很不一樣。

她強調，基隆有句話叫「大船入港」，而蔡適應就是擔任引水人角色，像是基隆河谷也在他的努力下，以前的貨櫃場將解除開發限制，未來發展成為高科技的研發基地，至於國艦國造則會讓國防更好，讓台灣更團結，有蔡適應在，國防一定成功，台灣會愈來愈安全。

(中時 )