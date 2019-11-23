立委江永昌23、24日舉辦全台最大運動氣墊活動「氣墊親子趣，江來有活力」，邀請親子一起度過愉快周末假期。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌23、24日舉辦全台最大運動氣墊活動「氣墊親子趣，江來有活力」，邀請親子一起度過愉快周末假期。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌23、24日舉辦全台最大運動氣墊活動「氣墊親子趣，江來有活力」，邀請親子一起度過愉快周末假期。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委江永昌23、24日舉辦全台最大運動氣墊活動「氣墊親子趣，江來有活力」，邀請親子一起度過愉快周末假期。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員張維倩今（23日）上午10時許成立總統蔡英文及立委江永昌成立後援會，張維倩強調，中和一席相當關鍵，要確保蔡英文連任。另外，江永昌23、24日兩天在興南國小操場舉辦「氣墊親子趣，江來有活力」氣墊活動，吸引不少親子一起參加。

後援會邀請地方游家大老游漢堂、前新北市議員林秀惠出席，凸顯中和綠營大團結，守住中和這一席立委，力推江永昌並大讚國會問政有表現，公督盟、口袋國會雙認證優秀立委，地方建設看的到。

江永昌表示，現代科技越來越發達，不管是大人還是小孩都人手一（手）機，白天上班上課，晚上回家就在玩手機、電腦跟看電視，甚至出現科技冷漠，所以趁著假日邀來全台最大的運動氣墊，舉辦「氣墊親子趣，江來有活力」，不同以往只有小孩能玩的氣墊。

在規畫時將氣墊設計成大人小孩能一起同樂，且加入體能元素提升挑戰難度，透過爬、滑、鑽、跳等動作，讓父母協助孩子過關，運動流汗更健康，於互動間增加親子關係。

江永昌指出，台灣少子化及高齡化社會，今年極可能出生人數首次低於死亡人數，人口逐年減少，這是嚴重的國安問題，政府應設法解決，蔡英文今日宣布幼托和長照將會是「1個加倍、5個增加」，0到6歲，國家跟你一起養，津貼加兩倍由2500元變5000元，年齡加兩歲從4歲延長至6歲，長照2.0也將增加經費、照顧家庭、服務項目、日照中心及平價長照住宿服務。

江永昌說，這就是國家財政健康且收支平衡下，才能做到的社會福利，未來必定全力支持，讓人人無後顧之憂。

(中時 )