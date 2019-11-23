仁愛醫療財團法人仁愛醫院泉生醫療大樓落成啟用，內部設備朝智慧化規畫。（仁愛醫院提供／林欣儀台中傳真）

提升台中市大屯區醫療服務品質，仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院泉生醫療大樓歷經3年興建，23日落成啟用。地上11層、地下4層的建築號稱是「會呼吸的醫療綠建築」，最慢明年初將正式提供服務，仁愛醫院院長郭振華說，大樓內部規畫許多智慧設備，要打造「智慧型醫院」。

在鑼鼓舞獅表演中，以天橋橫跨大里區東榮路、連接仁愛醫院的泉生醫療大樓正式落成啟用，內部規畫高級健康管理中心、產後護理之家與護理之家，同時整合疼痛治療中心、睡眠檢查中心等專區，地下一樓則有市民活動區、提供民眾或團體舉辦公益活動。地下停車場也提供汽機車停車位，盼解決周邊停車問題。

郭振華表示，泉生醫療大樓是一棟「會呼吸的醫療綠建築」，除大樓外表鋁帷幕牆施作、達到節能效益，還設置省水設備、雨水回收再利用等系統，周邊並加強綠美化，內部設施則朝向智慧醫療方向發展，此大樓的啟用象徵新世紀到來，將守護鄉親健康。

仁愛醫療財團法人董事長廖仁指出，秉持取之於社會、用之於社會的理念，醫療法人希望永久性提供服務，照顧大眾健康，泉生醫療大樓啟用後將增加約1萬坪舞台，希望仁愛人善用專長、服務民眾。

(中時 )