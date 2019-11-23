味全龍首場正式比賽，一路落後的情況下，9局下半靠第20指名的黃柏豪敲出再見安打，戲劇性擊敗韓職聯隊，以5比4收下首場勝利，而總教練葉君璋對於這名第四棒打者讚譽有加，提到他雖然選秀曾落選，今年以20指名受味全龍挑中，「不是他不夠好，是別隊不缺，他是好選手。」

先前大多擔任四番的選秀狀元劉基鴻，此戰移到第五棒，四棒則由黃柏豪扛起，23歲的黃柏豪在大學時受經紀公司牽線，3度到美國夏季聯盟磨練，可惜去年參加選秀會落選，今年在味全龍回歸後，以20指名被挑中。葉君璋總教練認為黃柏豪是一名好選手，「不是因為他不夠好才落選，是因為別隊不缺，剛好我們新球隊什麼都缺，所以需要他。」

黃柏豪在前4次打擊機會都沒有敲出安打，最後一次打席面對韓職聯隊最受矚目的側投沈昌珉，他曾是2015年12強、2017年經典賽的韓國隊國手，不過黃柏豪表示在賽前並不認識他。

黃柏豪表示有先設定變化球做攻擊，面對第一顆球就出棒，敲出致勝安打，「心情很亢奮，聽到球的聲音很清脆，不過沒有想過是全壘打。以後會保持平常心，一場一場來，我們都還很年輕，教練也說不要怕失敗、大膽嘗試。」

(中時電子報)