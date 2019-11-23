李安表示還是希望金馬56維持一貫快樂氣氛。（圖／游定剛、馬樹立、廖映翔、范佐意攝）

【#LIVE】金馬56星光大道受訪區現場直擊！

金馬56星光大道今(23日)晚間在台北國父紀念館舉行，今年因遭大陸抵制，從廣告商、評審等變動都引外界熱議，稍早執委會主席李安踏上紅毯，受訪時坦言：「比較緊張一點，因為跟過去不太一樣」，但他還是希望大家能保持原本快樂的氣氛，一起慶祝電影圈盛事。

被問今年辦金馬是否壓力特別大？李安笑說：「進場的時候壓力比去年大，出場的時候希望比較沒壓力，希望大家用很快樂、很開放的心情來做金馬，大家都有這樣的想法，大家都有幫忙共同盡一份心力，所以無所謂壓力不壓力，我們就是希望它辦得很好」。

李安也表示，希望大家今年還是能持續一貫歡樂慶祝的氣氛，「這是我最大的心願，因為56年，很多前輩大家多年的努力做到這樣，非常珍惜，希望能夠繼續珍惜下去，提供電影圈很好交流的平台和環境，我也希望所有人能珍惜。」。

至於是否會連任當下屆主席？李安說：「今年辦完再想，如果沒有宣布就是我自己做，就是今年希望把它辦得很好，明年的等執委會開會再決定怎麼做，每一年都是這樣」。

李安緊張現身金馬56紅毯 承認「跟過去不太一樣」

問這屆是否有注意到哪部電影或演員？李安說有，但沒點名電影或演員名稱，透露昨天餐敘開了49桌，「我昨天像新郎一樣一桌桌敬酒，敬了快兩個鐘頭，不辛苦啦！我很高興，代表有一半的人我都算熟識，所以感覺非常溫暖，認識了新的朋友」，打趣笑說比當新郎還要幸福。

(中時電子報)