美式連鎖商場好市多（Costco）不僅有提供物美價廉的進口商品，寬敞的空間及會員福利都是台灣民眾喜愛的原因。不過今（23）日有位民眾表示，好市多裡的「員工」竟然也有很高的素質。表示，她被該名員工心思細膩做出的「一舉動」給徹底融化，讓她看見台灣年輕人的善良。

原PO在臉書社團《Costco 好市多商品經驗老實說》分享，今（23日）到好市多採買，特地補足了滿滿一推車的生活用品，直到要結帳時，一名年輕的店員好心地主動向前，對她說「阿姨，妳怎麼買這麼多的東西？等一下妳怎麼搬上車子？」或許是發現了原PO臉上的疲態盡露，年輕店員連忙請她去一旁稍做休息，隨後找同事一同協助把一整推車的商品搬上汽車，這舉動令原PO感動不已。

原PO認為當下真的非常不好意思，甚至想拿小費犒賞那位年輕店員，不過他馬上拒絕，然後快速離去。讓原PO心中充滿感激，並大力讚賞這位好市多的年輕店員，表示「我看到了台灣年輕人的善良！覺得能住在這裡真好」。

看到這則暖聞，許多網友紛紛點頭稱讚這名優秀的員工，不禁讚嘆台灣果真是「處處有溫情！」認為這名年輕員工真是貼心，是「台灣最美的風景」！並有網友提出建議，呼籲大家以後遇到服務很優質的員工時，要記下名牌與時間，通知上級，讓員工受到應有的獎勵。「這種一定要連名帶姓的跟上級說，請上級務必處理」、「太優秀了，必須叫經理出來表揚」。

另外，也有網友同時稱讚原PO，表示「謝謝你對別人幫忙大力讚許！但有些人卻對幫助是理所當然就不對了」、「這是一個當好客遇見好員工的故事」。他們認為，台灣人容易時間一久，就把貼心當成服務的一部分，但實際上，大家反而需要珍惜寶貴的人情味，不要將這當成理所當然了。

(中時電子報)