馬來西亞前副首相、「人民公正黨」主席安華強調，他沒有向首相馬哈地「逼宮」，相反地他22日與馬哈地見面和達致共識，各自做好自己的本分。「我們仍有共識，他是首相，我是候任首相，我們會專注做好各自的工作。」

據新加坡《聯合早報》報導，安華23日早上在砂公正黨大會上向黨員發表演說時也強調，若他當上首相，他要證明不是所有的領袖是貪污的。「我不再年輕，我曾擔任8年的財政部長，我從事政治工作並不是為了累積個人財富。有的領袖為孩子謀求財富，有的人在砂拉越掠奪木材，我一條木材都沒有拿，就連一張股票都沒有碰，這是我的紀錄。」

他也促請黨內其他領袖不要重犯別人的錯，不要濫權掠奪州的財富，不要有了身分、地位（階級）就感到驕傲和搶人民的財富。「別建造房子就收取佣金，我們不要重複巫統的過錯，不要用工程和合約去換取支持，不要重複別人的問題。」

馬哈地與安華22日會晤，商談交棒問題。由於執政的「希望聯盟」（希盟）在16日舉行的丹絨比艾國會議席補選慘敗給前朝政府「國民陣線」後，有人公開呼籲馬哈地下台。

馬哈地去年5月10日接任首相時曾表示只會在位2年，之後會將位子交棒給安華。馬哈地22日在一場記者會上被詢及他和安華的會面。他說，他瞭解了安華在政權交接方面所面對的問題。安華告訴他，人民不必過於緊張或提出交棒日期等許多建議。

馬哈地也透露，如果要改組內閣，最有可能是在馬國明年11月舉辦APEC峰會之前。

安華則說，他與馬哈地都會堅守希盟議定的交棒計劃。他們不同意任何讓交棒協議脫軌的圖謀，更反對任何人利用兩人的名義來謀取私利。他也表示，馬哈地關注有部長濫權或透過頒給項目換取政治支持的指控。

分析家認為，安華其實是不點名批評經濟事務部長阿茲敏。阿茲敏周一晚間在住所會見約20名巫統國會議員，有消息指阿茲敏要求出席者簽署法定宣誓書以支持馬哈地執政至任期屆滿，承諾簽了名將可立刻獲得選區撥款。

安華說：「在交棒的課題上，馬哈地跟我從未改變立場。這個協議是希盟同意的，首相也已經重複承諾。我告知（馬哈地），權力交接必須有共識，並且必須在適當時間、和平及妥當地執行。」

他說：「我們同意應專注於發展經濟，同時準備舉辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會。」

(中時 )