有網友分享吃冷凍水餃心得，引起網友討論。(翻攝自《Dcard》)

台灣冷凍水餃選擇多，有的便宜、有的皮Q、有的餡香甚至還有鮮美的湯汁，都各有其愛好者，可以說是術業有專攻。有網友就表示自己「真的是吃了很多種冷凍水餃」，吃到現在也悟出了一些心得來分享，引起網友討論。

原PO在《Dcard》PO文表示，自從轉學到台北後，一到月底三餐就以大賣場的冷凍水餃維生，吃到現在悟出了一些想法共大家參考。他提到:「水餃的世界大概是各種門派存在的世界，有人專攻內餡、有人專攻皮、有人注重與醬料的雙修、有人注重鎖汁，很少有人是樣樣精也樣樣通的，在這樣的世界依舊有三個人，他們鶴立雞群，雖不是樣樣完美，但是已算是頂級的表現了，這三個人就是，台糖、及第、義美」

1.台糖

原PO認為，台糖水餃是主打「內餡」的，台糖安心豬是他們的「血繼限界」，多汁軟嫩，津津有味，當初瘦肉精風波，就只有他們倖存；近年台糖水餃也開始專研皮的功夫，他強調，其「皮的技術已超越許多人」，原因是「那防火能力，讓他可以輕易煮成好吃煎餃也能不破金身。」

2.及第

而名字取的響噹噹的，聽起來好像是第一名，原PO強調，及第本身實力不差，是主打調味的，搭配沾料雙修，實力能有提升。不過他也認為「他不是很在意外皮的樣子」，皮沒那麼Q，也不是很鎖汁、容易外漏...不過711的微波的及第「似乎比冷凍及第好吃」

3.義美

原PO認為義美水餃的皮跟內餡都中上，口感偏油，很挑口味。表現得也不俗，但他覺得表現上也就給過而已。

他補充，其實好吃與否各有各的好，他認為「論誰好吃太主觀了」，但自己是覺得最好吃的是台糖，除了很愛他台糖安心豬外，自己也愛無聊煮煎餃來吃。許多網友也在底下回應推薦自己喜歡的水餃，紛紛留言「我想念灣仔 很好吃 但沒了」、「冷凍水餃真的是CP值很高的東西」，也有不少人都認同原PO的口味留言「台糖真的很可以」、「台糖煮煎餃真的讚!!」、「推台糖，玉米很甜！」

(中時電子報)