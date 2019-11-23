曾拿國中聯賽MVP的南山高一菜鳥控衛宋昕澔，23日在南山與治平之戰，個人在延長賽包辦8分，更有2次關鍵抄截，幫助南山84比76延長擊退治平，預賽2連勝，且提前宣告晉級高雄複賽，南山教練許時清說：「昕澔真的很聰明！」

「宋昕澔擁有很好的天賦，且在關鍵時刻都能把球投進，是具備比賽天分的球員，儘管先前有傷在身，但他卻在傷後調整得很好，」許時清說，「就算他坐在場下，也會仔細觀察場上情況，一上去就融入很快，讓我感覺賊頭賊腦的。」

宋昕澔貢獻全場最高24分，另有4籃板、2助攻、4抄截、2火鍋，表現完全不像是個高一新生，其實他在預賽首役表現低迷，全場投8中2、僅拿5分，兩場預賽表現判若兩人，不過前天畢竟是他在HBL的第1戰，失常也算當然。

「我昨天在場上想太多了，也太急了，一拿到球就只想著衝籃框，」宋昕澔表示，「但我今天一拿球就不會太急，會先觀察一下場上狀況，努力把教練交代的任務做好。我想教練會說我賊頭賊腦，大概是我看到場上亂了，就會很想上場。」

宋昕澔也不禁出賣了自家教練，因為實際上，他的左膝傷勢到現在都還沒完全好，但他在23日仍打了37分鐘，似乎完全不受傷勢影響，「老實講，我的膝蓋還會痛，也在場上會有影響，但我努力專注在場上，所以並未想太多。」

劉亦晨與彭冠綸各替南山貢獻14分，陳力生12分，許時清表示，「我想我們今天贏得這麼辛苦的兩大主因，就是切傳路線被斷，以及籃板沒鞏固好，末節被對方三分球投順了，才從領先15分被追上，不過治平本來就是不好贏的對手。」

(中時電子報)