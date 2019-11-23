蔡英文總統昨（22）日宣布育兒津貼加碼到每月5,000元，發放對象擴大到0～6歲都可以領，行政院今（23）日端出托育新制六大規畫，包括每月最多4,500元的幼兒園月費再調降1,000元，2～6歲就讀公立、非營利及準公共幼兒園，四年內達成學費全面再調降1,000元，第二名以上子女減更多；托育補助再加碼，0～2歲送準公共保母、托嬰中心照顧，四年內達成托育補助從每月6,000元再增加1,000元，第二名以上子女加更多。

蔡總統昨天晚間拋出「0到6歲，國家跟你一起養」政見，宣布育兒津貼再加碼，行政院發言人Kolas Yotaka傍晚指出，行政院已規畫六大托育新制，未來四年逐年落實，要讓年輕人敢生、願養。

這六大新制如下:

一、預算再提高。未來四年內，預算從現在的600億元逐年增加到1,000億元。持續提升平價幼托服務供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，減輕家長負擔。

二、育兒津貼再加碼：孩子自己帶或送私托每人每月2,500元倍增到5,000元；四年內達成0～4歲育兒津貼向上延伸至0-6歲未滿都可以領。

三、托育補助再加碼：0～2歲送準公共保母、托嬰中心照顧，四年內達成托育補助從每月6,000元再增加1,000元，第二名以上子女加更多。

四、幼兒園月費再調降：2～6歲就讀公立、非營利及準公共幼兒園，四年內達成學費全面再調降1,000元，第二名以上子女減更多。

五、持續擴大平價幼托服務供應量：準／公共化托嬰及保母收托量能於2016為4,665名，2019已達7.6萬名，未來四處年內增加到10.7萬名（再成長40％）；0～2歲送托的孩子有九成可以享受到平價的服務。準／公共化幼兒園量能於2016為18.2萬名，2019已達32萬名，未來四年內增加到53萬名（再成長65％）。2～6歲進幼兒園的孩子有七成可以享受到平價的服務。

六、領托育補助超過2歲未能順利銜接進入幼兒園者，延長補助至滿3歲止，沒有空窗期。

對於政府是否有足夠財政能力，Kolas說，總統所說的「0～6歲國家一起養」，是為加強減輕父母的負擔，經過縝密的討論後所提出方案。絕非口號，而是評估過政府的財政能力，打算在未來四年內逐年落實。

(工商 )