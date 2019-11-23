【#LIVE】金馬56星光大道受訪區現場直擊

第56屆金馬獎23日晚間在國父紀念館舉行，曾得過金馬新人的李千娜今年擔任頒獎人和表演嘉賓，稍早以一身蕾絲簍空裝亮相，背後更挖洞大秀美背，被大家狂讚好正！

李千那紮起俐落高馬尾，散發幾分帥氣，搭配一身黑色蕾絲透視裝，纖細水蛇腰若隱若現，又增添一絲嫵媚，尤其背後挖洞，秀出一片雪白美肌，女人味十足。向來就纖瘦的她，這回現身又更瘦了，她表示雖然一餐都吃2個便當，但因為壓力還是瘦了一些，現在更瘦到22腰，連主持人楊千霈都驚呼「看起來只有19腰吧」，要她不能再瘦了。

(中時電子報)