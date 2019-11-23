大陸金雞獎本屆撞期金馬獎，兩者各有特點，吸引不同粉絲搶看，其中金雞獎上也意外促成經典電視劇《仙劍奇俠傳3》演員胡歌、霍建華、袁弘、劉詩詩同框，讓仙劍迷們直呼感動！

胡歌、霍建華、袁宏、劉詩詩難得齊聚同框，讓粉絲看了好感動，不過網友也發現同框照中有哀傷亮點，霍建華拍肩胡歌、而袁宏劉詩詩也用手指著胡歌，為什麼呢？因為4人中只剩下胡歌單身。

(中時電子報)