大陸金雞獎本屆撞期金馬獎，兩者各有特點，吸引不同粉絲搶看，其中金雞獎上也意外促成經典電視劇《仙劍奇俠傳3》演員胡歌、霍建華、袁弘、劉詩詩同框，讓仙劍迷們直呼感動！
胡歌、霍建華、袁宏、劉詩詩難得齊聚同框，讓粉絲看了好感動，不過網友也發現同框照中有哀傷亮點，霍建華拍肩胡歌、而袁宏劉詩詩也用手指著胡歌，為什麼呢？因為4人中只剩下胡歌單身。
(中時電子報)
#胡歌霍建華袁弘劉詩詩同框 #仙劍奇俠傳 #金雞獎
大陸金雞獎本屆撞期金馬獎，兩者各有特點，吸引不同粉絲搶看，其中金雞獎上也意外促成經典電視劇《仙劍奇俠傳3》演員胡歌、霍建華、袁弘、劉詩詩同框，讓仙劍迷們直呼感動！
胡歌、霍建華、袁宏、劉詩詩難得齊聚同框，讓粉絲看了好感動，不過網友也發現同框照中有哀傷亮點，霍建華拍肩胡歌、而袁宏劉詩詩也用手指著胡歌，為什麼呢？因為4人中只剩下胡歌單身。
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