屏科大舉辦「2019屏科大阿猴盃新南向國家足球邀請賽」。（潘建志攝）

屏科大舉辦「2019屏科大阿猴盃新南向國家足球邀請賽」。（潘建志攝）

屏東科技大學慶祝95周年校慶，為了響應政府「新南向政策」並配合「國家足球六年發展計畫」，邀請馬來西亞、泰國、越南等園大學的室內五人制足球選手來台參加比賽，舉辦「2019屏科大阿猴盃新南向國家足球邀請賽」，4國8隊共120人在屏科大體育館展開競技，23日舉行開幕典禮。

屏科大表示，足球運動是全世界最普及的運動，目前國際足球總會（FIFA）會員國共有 211 個國家。除了傳統強隊美洲及歐洲國家，近年來亞洲、非洲足球發展和競技實力都有明顯的提升，

屏科大發展足球不遺餘力，每年都參與大學足球聯賽，也獲得佳績。學校體育館中設置室內五人制球場，招收許多優秀足球選手，發展室內五人制足球隊，陣中也擁有國家級優秀的運動員。

這次比賽邀請馬來西亞沙巴大學、泰國詩納卡寧洛威大學、越南胡志明師範大學、屏東科技大學、中興大學、台東大學、世新大學、中華大學共4國8隊一同參與競技，23日開幕，26日決賽將由緯來育樂台與MOE Sports進行實況轉播。

屏科大校長戴昌賢表示，這次配合屏科大95周年校慶，也舉辦「2019屏科大阿猴盃新南向國家足球邀請賽」，邀請新南向國家共同來參與此盛事，希震藉由這次推廣五人制足球，讓足球深耕屏東，創造出更多的台灣之光。

(中時 )