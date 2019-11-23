旅美職棒投手王維中、曾仁和與宋文華今（23）日參與「2019國泰夯棒球嘉年華」活動，期盼透過旅外球星的身分，吸引更多人支持台灣棒球，一起關懷基層棒球，讓台灣的棒球環境更好。

國泰金控持續對基層棒球付出關懷，今天邀請台中老牌的力行國小、向上國中棒球隊參加「棒球防護小教室」，向上國中李冠中直呼有3位旅外球星親身指導相當幸運，李冠中表示，當初受邀感到興奮，期待看到3位球星。

這些小球員從專業防護員、旅外球星的課程中，學到許多運動防護、棒球知識，獲益良多

，進而期盼未來台中能夠舉辦更多有意義的活動，讓基層棒球更好。

在「棒球嘉年華」會場有多項棒球元素的遊戲攤位與球迷同樂，包括「國泰跑壘王」測試壘包間跑步速度、「打擊王」利用T座練習揮棒流暢度、「強打王」測試打擊準度、「速球王」測速度與精準度。

很多家長帶著小朋友一同享受親子棒球樂，1位陳爸爸表示，他有2位小朋友，1位11歲、1位6歲，平時熱愛棒球運動，最近在臉書看到國泰夯棒球活動，所以帶他們一起體驗，順便支持旅美棒球球員。

6歲的陳弟弟說，他最喜歡「速球王」遊戲，9宮格的測速很有趣、也能知道自己投多快。不少家庭因為經過台中市民廣場，被棒球活動人潮吸引而參與活動，王維中、曾仁和在舞台上「尬」舞，讓球迷看到不一樣的球星。

(中時電子報)