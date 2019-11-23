阿膠在中藥被視為養生與養顏的聖品，取材驢的皮，經煎煮、濃縮製成固體膠，原產自山東省東阿縣，至今已有近三千年歷史。中國明朝李時珍的《本草綱目》記載：阿膠本經上品，弘景曰：出東阿，故名阿膠。因外界對它的需求甚大，卻成了驢的浩劫。英國動保組織21日公佈報告指，驢子的數目可能在未來5年內大減一半。

阿膠

英國動保組織「驢子庇護所」（Donkey Sanctuary）的報告指出，阿膠生產量在2013至2016年間增加20%，導致製造阿膠的驢皮非常搶手，估計全球每年需要480萬張才能供需平衡，按照現在的速度，全球驢子的數目會在5年內由目前約4500萬頭，大幅減半。

中國驢子數量自1992年起已大減76%，因此需要靠從外國進口填補缺口，影響所及，非法捕獵及出口驢子的情況十分普遍，其中自2007年起，巴西、非洲國家波茲瓦納及中亞國家吉爾吉斯的驢子數目分別下跌28%、37%及53%。在肯亞與迦納，也因驢皮貿易熱絡而面臨數目驟減的厄運。

已知全球共有18個國家採取措施應對驢皮業問題。但像迦納和馬利等國家雖立法禁止屠宰驢子，卻缺乏完善監督，導致非法宰殺或偷偷運到鄰國宰殺的情況屢見不鮮。另外，報告也警告，驢皮貿易監管不佳，恐在馬科動物之間傳播疾病，嚴重的話還可能導致人類感染炭疽和破傷風等人畜共通疾病。

驢皮供不應求，導致驢子價格飛漲，在肯亞，一頭驢子的價格由2016年的78英鎊﹙約台幣3060﹚，到2019年上升一倍至156英鎊﹙約台幣6120﹚，農民根本沒法負擔

驢子的繁殖速度很慢，一頭母驢懷孕一年才誕下新生命，而且成長也要時間。即使開設養殖場，但繁殖率同樣不理想，要追上阿膠業的需要，或需時20年。

(中時 )