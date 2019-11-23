大陸金雞獎今（23日）晚在廈門舉辦頒獎典禮，與金馬獎撞期打對台，兩大盛事各有亮點，而在稍早的金雞獎紅毯上，劉詩詩、倪妮與王大陸齊現身時，劉詩詩因為禮服裙襬太長，倪妮就直接彎腰幫詩詩調整。

劉詩詩、倪妮今罕見同框，雙姝與王大陸齊現身金雞紅毯，走在前方的劉詩詩因為禮服裙襬太長，倪妮見狀就直接彎腰幫詩詩拉裙調整，兩人不但沒尷尬，還對視露淡笑、互相點頭，畫面超暖心。

(中時電子報)