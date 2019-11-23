國民黨總統參選人韓國瑜今（23）日和台中市長盧秀燕在國民黨立委江啟臣競選總部成立大會上，同台合體。而高雄市也出現一張看板，訴求政府「請饒了善良老百姓」！網友留言表示贊同，「恐嚇、挑釁對岸、分裂、仇視、製造對立」，「我們受夠了」！

國民黨總統參選人韓國瑜今（23）日台中跑透透，今天和台中市長盧秀燕終於在國民黨立委江啟臣競選總部成立大會上，同台合體。韓國瑜表示，「燕子在旁邊，禿子就不寂寞了」。

尋求連任的國民黨立委江啟臣下午成立競選總部，韓國瑜、盧秀燕、國民黨主席吳敦義、前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以出席力挺，韓國瑜、盧秀燕、江啟臣手持弓，朝天射出穿雲箭，呼喚民眾支持國民黨推出候選人。

而高雄也出現一個自稱表達「小老百姓」心聲的看板，上面寫著「冷靜地想一想」，3年多來政府為台灣人民做了些甚麼？7國斷交、一例一休、干預司法、同性婚姻、迫害異己、違背民意、政治酬庸、兩岸對立！最後強調：請饒了台灣善良百姓！

拍攝者「陳毓凱」指出，廣告看板不是他掛的，他也是一個小小高雄庶民，騎機車經過此處，看到此看板心有戚戚焉，拍攝下來分享給大家，歡迎全國各地的庶民，勇敢的站出來！

網友留言表示，「自己的國家自己救，庶民起義，翻轉台灣」、「每個人都努力一點、一點一點加起來這就是庶民的力量」、「國家已千瘡百孔，撕裂我們人民」、「善良的百姓不能再沈默。自己的國家自己救，鳳山市民堅定支持韓國瑜」、「台灣平凡的庶民，真的是令人感動」、「台灣人做了三十年的西瓜人夠了，2020下架亡國蔡啊！」「庶民的訴求就是這麼簡單，請饒了台灣善良的老百姓」、「300萬、走私菸，都沒寫到」、「庶民覺醒 庶民起義」、「東廠依舊在、籌傭肥貓處處生!!」「恐嚇、挑釁對岸、分裂、仇視、製造對立」！「庶民真實的聲音，我們真的受夠了」！

(中時電子報)