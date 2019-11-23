搶攻立委席次，民進黨祭出「雙吳策略」；主打「吳斯懷」意在設下「吳敦義防線」；民進黨主席卓榮泰今表示，若打吳斯懷策略發酵，國民黨排在第十四名的吳敦義就可能出局。

國民黨不分區立委名單曝光後，排在第四名的吳斯懷不僅是反年改大將，也曾到「大陸聽訓」引發爭議，因此，吳斯懷即成為民進黨選戰策略的目標。

最近在民進黨造勢場合，吳斯懷成為箭靶，民進黨主席卓榮泰今天出席蔡總統基隆競總及蔡英文、洪健益後援會成立時都點名吳斯懷。

他說，「進國會防堵國民黨不分區立委提名人吳斯懷，防止吳斯懷對國安問題的破壞」；「現在國民黨在不分區名單中，除了對習近平致敬、指導中共解放軍和美軍作戰的吳斯懷」等語，顯示打吳斯懷的民進黨搶攻政黨選票的重要策略。

卓榮泰會後回應媒體詢問指出，從國民黨的基盤本盤來看，要打掉排名第四的吳斯懷，不太可能，但是如果策略奏效，降低國民黨政黨票投票率，就可以讓排在第十四名的吳敦義出局。

黨內人士補充，民進黨目前打吳斯懷的目標非常明確，如果可以降低國民黨不分區的當選席次，防線壓在讓吳敦義過不了之外，一旦國民黨的立委席次減少，就算吳斯懷未來進了立法院國防外交委員會，也可防止吳斯懷選上召委，因為立法院各委員會召委，都有權看到一些極機密文件，所以絕不能讓吳斯懷當上國防委員會召委。

卓榮泰今在立法委員參選人吳怡農、內政部長徐國勇、市議員洪健益、國策顧問黃承國、不分區立委提名人趙心瑜等人陪同，出席「總統蔡英文·市議員洪健益後援會」，卓致詞表示，吳怡農在32歲的時候放棄美國籍，回到台灣入伍當兵，他是曾在香港高盛集團任職，非常優秀的金融財經人才。

他說，希望吳怡農進入立法院，讓吳怡農這樣有國家安全、國防意識、財經經驗、愛國、愛土地的人進到立法院，用他的能力去問政，也讓他看住國家機密。

卓榮泰表示，剩最後七個星期就是決定命運的時刻，大家手中的這張選票，是決定一個國家要怎麼樣救自己的國家，決定台灣是要隨國民黨走進集權中國，還是國民黨要隨著我們走向自由民主的世界。

(中時 )