韓國瑜晚間6時許抵達彰化田中出席彰化縣中國國民黨125周年黨慶，呼籲全體黨員團結一心下架民進黨。（謝瓊雲攝）

韓國瑜抵達田中龍江館時受到大批支持者熱情簇擁。（謝瓊雲攝）

國民黨主席吳敦義強調，2020大選三張票，通通要投給國民黨，全力拚國會60席，確保過半。（謝瓊雲攝）

韓國瑜（右二）至彰化田中出席彰化縣中國國民黨125周年黨慶，呼籲全體黨員團結一心下架民進黨。（黃國峰攝）

韓國瑜（中）抵達田中龍江館時受到大批支持者熱情簇擁。（黃國峰攝）

中國國民黨彰化縣黨部23日在田中龍江館舉辦125周年黨慶，縣內黨公職全到齊，黨主席吳敦義、總統參選人韓國瑜接力到場，呼籲全黨團結一心「投藍」，三張選票通通投給國民黨，一起下架無能的民進黨。

韓國瑜表示，中國國民黨此時此刻最重要的戰略目標與任務，就是2020年要改變台灣大家苦不堪言的現狀，讓國民黨重返執政，下架民進黨。不論時代如何改變，人民的需求永遠最重要，都是想要安居樂業。

韓國瑜說，大家有多久沒聽到「台灣錢淹腳目」這句話？如今百姓日子難過，民進黨執政卻吃香喝辣，台灣真的不能再這麼窩囊這麼悶下去，不能讓世界忘記台灣，要趕快衝、拚經濟，好好教育下一代，呼籲大家下架民進黨，讓國民黨的總統、立委，成為中華民國這隻雄鷹的翅膀，再度展翅高飛。

吳敦義說，過去3年多來，台灣經濟不景氣、外交也退步，為了讓台灣安全 、人民有錢，讓中華民國更加揚眉吐氣，國民天天過好日子，大家只能藉由手上三張重要的選票，決定自己的命運。

吳敦義強調，第一張票一定要投韓國瑜，讓他高票當選找一個有品德、有能力、有經驗的人，當閣揆組織內政、外交、國防、經濟與財政各部會團隊，好好治理國家。

吳敦義說，2016年國會113席立委，國民黨掉到剩下35席，什麼法案舉手都輸人，呼籲黨員同志、各地支持者，立委票、政黨票，通通都要投給國民黨，力拚國會60席、確保過算，未來中央、地方，執行法令、預算與政策，行政院與立法院才能彼此配合

現場吸引逾千名黨員齊聚，國民黨四位立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田，與彰化縣長王惠美等人都陸續到場致意，黨慶最後並以兩顆印有國民黨徽的藍色大球傳遞全場，象徵全力「投藍」。

原定5時40分與吳敦義攜手大進場的韓國瑜，由於行程過於緊湊而延誤，遲至晚間6時20分左右到場，5點25分到場的吳敦義，已先一步離場趕搭高鐵繼續行程。

(中時 )