該名網友在臉書一一拍攝置高點維安部屬，若被敵人使用，後果恐不堪設想。（翻攝基隆人大小事）

有網友看到照片疑問，是在拍警察滑手機嗎？（翻攝基隆人大小事）

民眾拍到該名置高點特勤，值勤時坐在椅子上，疑似低頭沉思（翻攝基隆人大小事）

記者現場發現疑似民眾拍攝位置大樓，位於舞台上方，視野良好。（許家寧攝）

維安大漏洞！總統蔡英文3天2度來到基隆造勢，國安局特勤中心、基隆警憲在仁一路會場周邊大樓部屬「制高點」警力監控，未料，百密一疏，竟有民眾位於特勤人員上方，甚至直接po出腳下總統站台位置，讓1名退役憲兵冷汗直流，痛批簡直把總統置於敵人槍口下！

蔡英文下午2點半現身造勢會場，突然有民眾出現會場上方6樓陽台揮舞旗幟，讓基隆市警方嚇了一跳，還好確認只是民進黨支持者，總算鬆了一口氣。不過該名憲退人士質疑，若有心人士偽裝成支持者，特勤人員當下來得及做出應變措施嗎﹖

豈料，蔡英文離開造勢場所後，警方部署在周邊制高點的位置，又全部被1名網友一一反蒐證，還PO出照片登在臉書「基隆人大小事」社群網站上，並留言：「波麗士大人們辛苦了！」其中1張照片視野可無死角看到下方舞台總統位置，讓人看了捏把冷汗。

據警方了解，警力部署在會場旁10層至12層頂樓，若從PO文照片中拍攝位置比警方更高，從角度研判應是從「世紀首席」大樓15層樓以上高度拍攝；據悉，此舉已引起警政高層重視，基隆市警局也針對警力部屬、值勤風紀進行檢討改進。

該名憲退人士感嘆，以前進行馬英九、吳敦義的警衛、維安走廊勤務，尤其造勢場合，人多、場面混亂，每個人都如臨大敵，看照片裡，置高點人員還貌似打盹、滑手機，未盡反偵察任務，整個特勤維安「螺絲掉光光」，相關部屬情資若被有心人利用，後果恐不堪設想！

(中時 )