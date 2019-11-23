陳菊呼籲選民繼續支持邱志偉進入國會，並與台下鄉親齊呼高喊「凍選」。（林雅惠攝）

賴清德呼籲選民繼續支持邱志偉進入國會，並與台下鄉親齊呼高喊「凍選」。（林雅惠攝）

蔡英文總統暨立委邱志偉聯合競選總部23日下午舉辦成立大會，現場超過5000名鄉親力挺，副總統參選人賴清德、總統府祕書長陳菊等黨內大咖站台助陣，一致推崇邱志偉在國會傑出的政績表現，希望大家再次支持，讓邱繼續留國會為鄉親打拚。

賴清德表示，支持邱志偉，是因為他是第一名會做事的立委，邱志偉的學經歷非常完整，是台大國家研究所碩士、也是中山大學大陸研究所博士、現在又就讀中正大學國際經濟所博士班，他雖然已當選民意代表，但仍然不斷充實自己，就是希望能藉著自己的努力為台灣人民做出貢獻。

賴清德並說邱志偉獲得國會第一名的立委是非常不容易，他卻是連續評鑑第一名立委，這麼好的立委大家一定要支持好不好，台下民眾大聲高喊「好」，十分熱絡。

陳菊表示，她在市長任內北高雄有邱志偉，北高雄建設讓人民有感，中央只要補助多一點，地方就能少出一點，邱志偉在她市長任內總是不負所托，盡可能爭取最多經費，讓許多建設順利推動。

陳菊也不滿地抨擊馬政府時代，高雄捷運延伸至路竹一案被退件27次，根本就是「糟蹋」，在蔡政上台後捷運延伸工程才順利推動，這也是邱志偉努力不懈，持續在中央爭取的成果。

賴清德與陳菊均強調，邱志偉對轄區治水防洪、高雄捷運紅線延伸路竹交通建設案及高雄科學園區發展等，做了很多努力，這樣優秀國會評鑑「爭取地方發展」項目第一名的立委邱志偉，希望選民繼續支持他，讓他高票連任，台下鄉親則高聲歡呼，「凍選」聲不斷。

(中時 )