駁收受大陸資金 東森：不實抹黑 保留法律追訴權 19:092019/11/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對今日有網路媒體報導，一位自稱前大陸間諜「王立強」，宣稱曾對台灣媒體投下重金，宣傳影響選舉，其中包括東森等多家電視台均被波及。東森電視台對此嚴正聲明，本台從未接受其所稱之不當金錢，為特定目的宣傳影響選舉，該說法子虛烏有，東森將向該報在未求證情況下，刊登不實內容提出抗議，要求更正。同時對其他轉載不實內容者，保留法律追訴權。 (中時電子報) #tvbs #東森 #法律追訴權 #追訴權 #法律 也許您會感興趣 推薦閱讀 港行政會議成員：盼敏感時刻人大不要釋法 12:192019/11/19 兩岸 《禁蒙面法》裁定違憲 林鄭：現階段不適合評論 12:312019/11/19 兩岸 社會矚目案件判決易起爭議 許宗力：望有效做出澄清說明 12:042019/11/20 社會 香港保安局長︰近900名理大「自首」者 全以暴動罪拘捕！ 12:442019/11/20 兩岸 TVBS 56頻道政論一條龍 另闢新形態財經節目 21:322019/11/20 娛樂 藍委痛批：蔡放任扁採法律底線 13:262019/11/21 政治 韓批綠地毯式搜查 蔡英文反嗆 12:462019/11/22 政治 香港高院暫緩執行「禁蒙面法」違憲令 22:202019/11/22 財經 遭誣蔑收大陸錢 中天 中視 東森齊聲駁斥 16:482019/11/23 政治 遭惡意報導 中視嚴正聲明「保留法律追訴權」 18:092019/11/23 娛樂 政治熱門新聞 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 驚！館長直播 網批這立委講話廢如「災難現場」 - 政治 蔡台東造勢俯拍圖曝光 網驚：不是民調50趴？ - 政治 韓粉注意！準備超級造勢 庶民爆料：將是三重的10倍大！ - 政治 新北市街頭民調PK蔡宋 韓票數網喊：嚇死寶寶 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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