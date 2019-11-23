針對今日有網路媒體報導，一位自稱前大陸間諜「王立強」，宣稱曾對台灣媒體投下重金，宣傳影響選舉，其中包括東森等多家電視台均被波及。東森電視台對此嚴正聲明，本台從未接受其所稱之不當金錢，為特定目的宣傳影響選舉，該說法子虛烏有，東森將向該報在未求證情況下，刊登不實內容提出抗議，要求更正。同時對其他轉載不實內容者，保留法律追訴權。

(中時電子報)