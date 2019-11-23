國民黨總統提名人韓國瑜及民進黨總統參選人蔡英文總統，近日不約而同推出0到6歲國家養政見。而根據行政院國家發展委員會人口推估查詢系統資訊分析顯示，發現近20年來，台灣在經歷二次政黨輪替後，比較三位總統在各自的第一年和最後一年執政時的出生率，分別是扁-34.91％、馬4.88％、蔡-14.41％。

近日韓國瑜提出「0-6歲國家養政策」，第一次生育補助從2萬提高到3萬。第二胎起補助6萬。昨日蔡英文總統在民進黨總統大選台東競選總部成立時，也跟著加碼，喊出1年要發放6萬元育兒津貼。

據國發會網站公開資料顯示， 2008年台灣出生數為19萬8733人，而2018年只剩18萬1601人，減少1.7萬人。而國發會推估，2028年時，出生數恐會剩16萬6300人，等於是十年後每年出生人口會再少1.5萬人。

馬政府上台的2008年，出生數是19萬8733人，但2010年碰到虎年，出生數銳減剩16萬6886人。到了2012年適逢龍年效應，出生數逆勢上揚至22萬9481人，而2013年還維持在19萬9113人，到了2014、2015年，出生數進一步衝到21萬多人。相較扁政府時期出生數一路下滑，馬政府執政期間，反而有所增加。

值得注意的是，2015年馬政府執政時，出生數是21萬3598人，但到了隔年2016年蔡政府上台後，出生數只剩20萬8440人，並逐年下滑。而國發會推估，2020年出生數可能只有17萬8412人，與蔡政府上台執政的2016年相比，減少3萬28人。

若以扁政府、馬政府、蔡政府時期做比較，陳水扁總統時代，台灣出生數在2000年是30萬5312人，到了2008年時剩19萬8733人，頭尾八年相比，出生率降了34.91％。馬政府的2008年與2016年比較，出生率反而增加了4.88％。而根據國發會推估，2020出生數將只有17萬8412人，若把蔡政府2016年與2020年出生數做比較，出生率將會大降14.41％。

(中時 )