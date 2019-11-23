蘇治芬（右四）邀集學者專家，訴求永續能源新願景。（張朝欣攝）

雲林縣第1選區立委選戰選競爭激烈，國民黨張嘉郡23日舉辦「不插電程式（Coding）遊戲課程」活動，關心學童教育；民進黨蘇治芬則邀集學者專家，訴求永續能源新願景，雙方都希望藉由政見吸引中間選民。

張嘉郡為讓小朋友輕鬆快樂學會電腦程式，推動「程式教育接軌國際」，23日在虎尾鎮舉辦「不插電程式（Coding）遊戲課程」活動，張嘉郡陪著學童體驗遊戲課程，在完全不使用電腦的情況下，以簡單又有趣的方式學習程式設計。

張嘉郡表示，網路時代掌握程式語言與邏輯，對孩子的未來有很大的助益，她曾在國外求學，發現英國早在2014年就將程式設計納入中小學課程中，因此積極在雲林推動程式教育，讓學童不至於因為偏鄉而失去資訊教育平等權。

蘇治芬則邀集多名關心綠能的公民團體代表與專家學者到北港鎮，訴求「雲林綠金新經濟」，她說民進黨推動非核家園能源轉型，因應再生能源的普及，立法要走在前端，包括沼氣發電，太陽能、農業廢棄物循環利用等，綠能一定要永續推動。

學者專家指出，國外有許多案例顯示離岸風電可增加漁民收入、改善漁村發展，台灣每年平均要花2兆元向國外購買石化燃料，如果離岸風車產生10％的電力，中央就可以省下2000億元，蘇治芬能夠兼顧農民權益與能源永續，希望她繼續留在國會為大家服務。

(中時 )