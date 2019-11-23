華山基金會長期關懷地方孤老，知名服裝設計師林國基認同其公益理念，23日回到家鄉雲林縣台西鄉，參與台西愛心天使站1日站長體驗活動，以實際行動走入鄰里，號召社會大眾與華山基金會一起關懷需要照護的長者們。

台西子弟林國基23日回鄉體驗站長的日常到宅服務，除了打電話給長輩問安，也到獨居長輩家中關懷訪視，協助測量血壓、清潔指甲、分類藥物，把溫暖傳遞給更多長者，有長輩認出林國基，開心地說「電視上有看過你，很讚」。

林國基表示，為了幫基金會募集弱勢孤老的年菜，以及明年度的服務經費，他與志工們一起拜訪台西鄉五條港安西府總幹事丁勝郎，丁勝郎聽聞基金會的需求，二話不說認養2名長輩1年的服務經費共3萬元，讓大家非常感動。

華山基金會目前服務雲林地區超過1250名3失長輩，結合各界力量發揮愛心，常年至長輩家提供服務，每名長者的認助計畫為每月1250元，或每年15000元，愛心專線（05）5518925。

(中時 )