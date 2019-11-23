天主教教宗方濟各23日搭乘泰航專機，從泰國前往日本，途中飛經泰國、寮國、越南，以及兩岸三地領空。依照教廷國際禮儀慣例，他也分別向飛經的國家致意。這是教宗首度在同一次出訪飛越兩岸三地領空，他分別向中國大陸、香港和台灣的領導人分別發電致意。

教宗方濟各這次空中政治秀，向陸港台分別依序發電致意，顯示其務實看待兩岸的政治議題，其電文也未提及香港「反送中」抗爭等可能觸怒北京的內容。

教宗依序向大陸、香港、台灣致意，電文內容大同小異。教宗向大陸國家主席習近平發出的電文表示，他會為大陸的國家與人民禱告，祈求上主賜予和平喜樂。

教宗向香港特首林鄭月娥發出的電文表示，當他飛越香港領土，他為林鄭月娥和香港人民禱告，祈求全能的上帝賜福他們一切安康與和平。

最後，他向總統蔡英文發出的電文指出，他向蔡英文與台灣人民致以誠心的問候，他保證將為蔡英文和所有台灣人民禱告，祈求上主以豐盛神聖的祝福，賜予台灣和平。

(中時 )