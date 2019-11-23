舉辦第五屆的「我是導播」比賽，參賽的學生團隊現場抽籤決定比賽題目，有的拍攝街舞表演，有的拍攝舞龍舞獅，考驗導播和攝影的現場反應功力。（許文貞攝）

舉辦第五屆的「我是導播」比賽，是全台唯一一個導播比賽，今年有15組學生進入決賽。（許文貞攝）

即使是銀幕眾星雲集的金馬獎頒獎典禮，還是得仰賴小螢幕的幕後功臣，透過電視轉播被觀眾看見，可見導演與攝影的重要。舉辦第五屆的「我是導播」多機位現場轉播比賽，來自全台30組學生導播團隊競爭，在23日的決賽中，由輔仁大學進修部中文系四年級學生高雪媚與三位跨校學生組成的團隊，連續兩年奪得第一名，也讓這群即將畢業的好友們開心表示，「這是最棒的結尾！」

舞台上是熱烈的街舞表演，但真正的比賽競爭，卻是舞台下方的導播和攝影機。為了考驗臨場應變能力，15組決賽隊伍到現場才抽籤得知表演題目，準備十分鐘就上場。有的人負責定點拍攝畫面，有的人依舞台上的表演移動拍攝，耳邊聽著導演透過麥克風傳來的指示，合作不佳的團隊可能就會手忙腳亂。

連續兩年擔任評審的資深導播陳武雄表示，「拍攝不是只是按按鈕就好，重點是鏡頭背後的思考。」例如有的團隊用矮腳架，甚至用滑板輔助拍攝，雖然不一定有效果，但能看出團隊的準備和想法。資深導播彭明清也指出，今年冠亞軍的團隊有業界的基本水準，「無論是畫面、取鏡角度、切換的時間點，都有不錯的表現。冠軍尤其有呈現出觀眾想看的東西。」

獲得冠軍的隊伍由高雪媚擔任導播，世新大學傳播匯流學程四年級鄭翔鴻、中國科技大學影視設計系四年級鍾駿瑋、醒吾科技大學數位設計系四年級李翔麟擔任攝影，自大二開始合作參加導播比賽。鄭翔鴻表示，「我們以前念影視科，是高中同班同學，大二知道這個比賽後就決定一起組隊報名。」

高雪媚表示，雖然平時沒有機會聚在一起練習，但憑著默契，四人合作順利，「像是平常看節目，就會去研究鏡頭、畫面怎麼拍的。」即將踏入職場成為影視產業生力軍的他們都表示，「希望有一天也能走上金鐘舞台！」

前文化部長洪孟啟到場致詞時，再度強調培養影視人才的重要性。他表示，評審們除了在乎技術專業，也很重視敬業的態度、思想內涵與團隊合作，更勉勵學生，「2015年美國的統計數據顯示：職場上影音人才的需要量是2700％。影音人才是未來的趨勢。」

(中時 )