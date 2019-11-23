陳水扁前總統23日為一邊一國行動黨站台，他參與第4選區參選人林志文競選總部成立大會，稱讚一邊一國提出的政策，連國、民兩黨總統參選人韓國瑜、蔡英文不約而同跟進，代表對此黨的肯定。

陳水扁23日先參拜廣護宮，感謝神明保佑，讓他在2004年的319槍擊案與總統卸任後身陷牢獄，都可以度過難關。接著前往林志文競選總部，在台下為林志文向鄉親一一握手拜票。

陳水扁稱讚一邊一國行動黨提出的9大福利與10大政策，先是學貸零利率的主張，被韓國瑜跟進提出，接著是生育津貼，一邊一國主張每月1萬元，蔡英文主張每月5000元，雖然還有落差，但「總比沒有好」。代表蔡英文肯定一邊一國行動黨的主張。

被問及政治生涯兩大「政敵」對手趙少康與邱毅，陳水扁沒有過去的鬥爭態度，反而表示要參加趙少康的電視節目，覺得趙少康有專業與理性，是自己長期可敬對手，對他抱著肯定與敬佩。

對於邱毅近日推出國民黨不分區立委，又加入新黨不分區立委名單，陳水扁認為參選是邱毅的權利，他代表國民黨與新黨的不分區立委都差不多，因為兩黨都已「共產黨化」，只是代表新黨比較名正言順而已。

陳水扁提到，民進黨內定游錫堃當未來的立法院長，要推動台美建交，但他覺得應該先推動台灣總統訪問美國首府華盛頓，進行公開演講，才是務實的台獨工作。

陳水扁前總統（中）為一邊一國行動黨參選人林志文（右）助選。（程炳璋攝）

陳水扁前總統（中）在廣護宮內聽取台聯黨議員楊中成（左二）與一邊一國行動黨立委參選人林志文（右二）意見。（程炳璋攝）

陳水扁總統搭座車離去前，在車內向民眾揮手。（程炳璋攝）

陳水扁：蔡英文、韓國瑜都跟進我們的政策

(中時 )