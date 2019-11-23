內政部長徐國勇23日上午出席立委陳明文大林後援會成立大會，細數陳明文在立法院的種種事蹟，徐國勇說，陳明文從基層出身，最能切身了解農民需求，從農機補助、肥料降價到農民保險等，他都在立院大力推動，徐強調，有人一直以「明文規定」揶揄陳明文，但在他看來，所謂的「明文規定」就是照顧農民。

陳明文今天上午成立大林後援會，內政部長徐國勇特別南下助講，縣長翁章梁、前縣長張花冠等人也都到場。徐國勇表示，陳明文從議員、議長、縣長做到立委，最懂農民辛苦，除了農民政策外，許多國防政策，拚台灣、顧主權，陳明文也都參與，徐強調，所謂「明文規定」就是照顧農民、顧台灣，但卻有人高呼要打破「明文規定」，難道這些人都要不顧農民出賣台灣嗎？

立委陳明文上台時提到，上一屆他與蔡英文總統在大林的得票接近七成，鄉親的力挺他感念在心，未來的４年是嘉義發展的關鍵４年，過去他當縣長爭取大埔美園區設立，現在大埔美已經發展到２期了，接下來的４年他要改善大林和園區的整體規畫，讓大埔美的發展可以外溢到整個大林地區，帶動地方發展，讓大林真正「轉大人」。

(中時 )