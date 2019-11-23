2019.11.23 台北市 ▲火球祭23、24日在桃園棒球場舉行」，以特製悠遊卡手環作為入場憑證。（悠遊卡公司提供／張薷台北傳真）

隨著台灣無現金支付愈來愈普遍，以年輕人為對象的音樂祭、演唱會，也搭上無現金的風潮，推出以悠遊卡為活動現場支付工具，全場無現金，讓觀眾從入口門票、入場後餐飲消費、紀念商品販售，都以悠遊卡一卡到底，讓無現金演唱會成風潮。「Fire Ball火球祭」在23至24日舉辦，現場多達上萬人，觀眾2天在會場吃喝玩樂都只要嗶悠遊卡，就不必擔心在人潮下購物找零的麻煩。

悠遊卡公司表示，過去音樂祭大都停留在現金交易，常會出現人潮多找零時店家手忙腳亂、大排長龍，觀眾也擔心，大筆現金不好攜帶或容易遺失。而23、24日在桃園棒球場舉行的「火球祭」，以特製悠遊卡手環作為入場憑證，並推出「火球祭紀念卡」，現場攤商單筆新台幣1000元以下的消費全面接受悠遊卡支付，並在會場提供現金儲值服務。

去年在台北水岸廣場舉行的「秋out音樂祭」，就首先全面使用悠遊卡當門票及場內的消費，成為無現金會場。今年「Fire Ball火球祭」則是大型音樂祭中首創，會場全面導入使用訂製悠遊卡，與入場手環結合，隨嗶隨進出會場，一嗶就完成吃喝玩樂的交易，年輕族群相當能接受，成為今年火球祭的一個亮點。

火球祭是由國內知名樂團「滅火器」發起，邀集日、韓、港、台及歐美獨立樂團共同打造的音樂盛會，在桃園國際棒球場舉行。悠遊卡公司強調，以悠遊卡當支付工具，其優點是不僅讓消費者購物方便，提高消費誘因與消費額支付力道進而帶動營收，也藉由此精準掌握音樂祭的金流及消費內容，未來在營運控管以及招商才能更有幫助，無現金音樂祭將是未來的風潮。

(中時 )