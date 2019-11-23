被青年高中隨隊教練鄧安誠暱稱「廢物」的青年前鋒徐宇煇，23日攻下全場最高30分，包含6顆三分球，帶領青年82比62轟垮三民家商，跟南山同拿預賽2連勝提前晉級，鄧安誠賽後聽到徐宇煇30分，竟說：「廢物？怎麼可能？」

千萬別以為這是鄧安誠充滿惡意的批評，其實這是他跟青年隊長徐宇煇之間兄弟情的展現，「宇煇之前真的打很爛，因為他都不聽話，不肯好好利用身材優勢打球，最近才有比較聽話，其實我們兩人相處就像兄弟，也常一起出去吃飯。」

聽到媒體詢問到底鄧安誠怎麼叫他？徐宇煇頓時講出一大堆不太好聽的封號，「安誠教練最常叫我的封號，應該還是廢物吧！但我很清楚他在開我玩笑，我也不會生氣，我們兩個相處真的就跟親兄弟一樣，甚至先前還一起打手遊。」

只是徐宇煇如此誇張的得分大爆發，連他自己也都感到意外，「我自己在場上沒有仔細算過，無論是拿30分，或投進6顆三分球，都應該是我生涯新高，但我從來沒去管過個人數據，只是今天手感不錯，平常我也都有苦練三分外線。」

徐宇煇透露，除了例行練投訓練，他也會在訓練結束後，自己留下來加練100到150顆三分球(投進)，命中率大約都在4成左右，如今苦練終於看到了效果，「我們三分球真的練蠻多的，且出手不會有太多壓力，勇敢出手就對了。」

隨著如願闖進高雄複賽，青年教練許智超表示，接下來的設定目標仍在闖進8強，畢竟上屆青年打進前8，沒打進8強就是退步，「在高雄複賽開打前，我的改善重點將在調整內線比重，也減少小個子球員持球時間與單打比例。」

(中時電子報)