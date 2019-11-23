馬來西亞沙巴一所中學，日前驚傳有名14歲女學生遭到多名同校學長輪流性侵，學校一名老師在校園內發現女學生半裸在配電間事情才爆發，而女學生被性侵過程不但已經被拍下，並且正在網路上流傳。

中國報報導，馬來西亞一所國中15日發生一起駭人聽聞的事件，一名14歲的國中少女在學校配電間半裸，被一名教師發現才揭發她慘遭多名同校學長性侵，據悉這名少女至少遭到6名同學校的學長性侵，她的母親也立即向警方報案，不過警方也證實，少女被性侵的影片已經在網路上流傳，警方現在正著手調查是誰把影片流出去，並且呼籲民眾不要儲存與流傳改影片。

目前警方已逮捕涉嫌性侵的6名學長與一名旁觀的男學生。

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(中時電子報)