第56屆金馬獎今（23）日頒獎，最佳新演員由五位優秀新人激烈競爭，最終由電影《下半場》演員范少勳獲得最佳新人獎。
26歲的范少勳2012年從《課間好時光一年二班》出道，直到2018年的BL網路劇的《越界》，他飾演男主角夏宇豪，才打開知名度，近期也在電視劇《通靈少女2》擔任要角。
如今他以熱血籃球電影獲得金馬最佳新演員獎，也相當勵志。他上台也特別感謝：「謝謝我的好兄弟們！我是新演員范少勳，謝謝！」。
(中時電子報)
第56屆金馬獎今（23）日頒獎，最佳新演員由五位優秀新人激烈競爭，最終由電影《下半場》演員范少勳獲得最佳新人獎。
26歲的范少勳2012年從《課間好時光一年二班》出道，直到2018年的BL網路劇的《越界》，他飾演男主角夏宇豪，才打開知名度，近期也在電視劇《通靈少女2》擔任要角。
如今他以熱血籃球電影獲得金馬最佳新演員獎，也相當勵志。他上台也特別感謝：「謝謝我的好兄弟們！我是新演員范少勳，謝謝！」。
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