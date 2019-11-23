第56屆金馬獎頒獎典禮，圖為最佳新演員獎得主范少勳。(影視攝影組攝)

第56屆金馬獎今（23）日頒獎，最佳新演員由五位優秀新人激烈競爭，最終由電影《下半場》演員范少勳獲得最佳新人獎。

范少勳在《下半場》中劇照。（圖／金馬執委會提供）

26歲的范少勳2012年從《課間好時光一年二班》出道，直到2018年的BL網路劇的《越界》，他飾演男主角夏宇豪，才打開知名度，近期也在電視劇《通靈少女2》擔任要角。

如今他以熱血籃球電影獲得金馬最佳新演員獎，也相當勵志。他上台也特別感謝：「謝謝我的好兄弟們！我是新演員范少勳，謝謝！」。

(中時電子報)