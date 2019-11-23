前總統陳水扁今被問到，美國總統川普指出「要不是我出面，香港早被解放軍14分鐘內摧毀」的看法表示，台灣需要美國的協防，香港也要美國的保護。這是基於美國在亞太地區的國家利益。

此外，被問到「游錫堃前院長最近主張朝野合作，在川普執政下，推動台美建交，扁總統支持嗎？」阿扁強調，川普上台後對台灣相當友好，但為什麼蔡總統還不能在紐約發表公開演說？遑論到華府正式訪問！因為與其好高鶩遠推動台美建交，不如務實地去爭取落實所有友台法案跟決議案。

扁今在群組回應媒體詢問指出，美國是台灣最重要的盟邦。台美長久以來有共同的民主價值，是最好的經貿夥伴，也是台海和平穩定的最緊密戰略同盟。台灣需要美國的協防，香港也要美國的保護。這是基於美國在亞太地區的國家利益，不僅要確保香港人的人權與民主，更要捍衛台海和平，不能讓台灣淪入中國共產黨的手中。

他說，自己寧願相信川普說的，「要不是我出面，香港早被解放軍14分鐘內摧毀」。就像1996年台灣首次總統大選，沒有柯林頓總統派出美國的航空母艦，台海飛彈危機也不可能安然度過。

他也認為，沒有人會反對「台美建交」。但有沒有想過，川普總統上台後對台灣那麼友好支持，也通過很多友台法案和國會決議案，包括取消台灣總統不能過境華府的黑名單。為什麼蔡總統還不能在紐約發表公開演說？遑論到華府正式訪問！

阿扁說，與其好高鶩遠去推動台美建交，不如務實地去爭取落實所有友台法案跟決議案。

扁表示，2007年9月30日，游錫堃前院長擔任民進黨主席時全代會通過《正常國家決議文》，要積極推動台灣正名、制憲，應以台灣的名義申請加入聯合國、世界衛生組織，並適時舉辦公投，以彰顯台灣是主權獨立的國家。游錫堃願意，蔡英文會同意嗎？

扁表示，如果台灣政府都不想成為讓台灣成為主權獨立的國家，美國政府也不承認台灣有國家的主權，請問台美要如何建交？

(中時 )