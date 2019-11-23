日本外務省官員23日表示，日本和南韓已經同意於下月舉行高峰會議，為導致兩國關係惡化的「戰時強徵勞工案」重新進行磋商。據《日本經濟新聞》報導，雙方同意開始協調配合12月下旬在大陸舉行中日韓領袖會談時，也能舉行日韓領袖會談。

日本外務大臣茂木敏充與南韓外長康京和，23日稍早在名古屋召開的20國集團（G20）外長會議上進行了會晤。兩國外長是在南韓22日宣布有條件推遲韓日《軍事情報保護協定》（GSOMIA）終止期限後進行會晤。22日，日韓政府決定同時公布，兩國為解決問題而各自採取的措施。部分人士就預測 ，南韓總統文在寅將直接與日本首相安倍晉三，討論解決辦法。

青瓦台高官表示，兩國近期透過外交管道開展了實質性討論，朝向解決日本限貿問題的方向重啟兩國對話。由此，雙方最終決定有條件地推遲協定終止期限，韓方也將暫停向世貿組織提起申訴。這也是韓方基於將安全問題與歷史問題區別對待的「雙軌戰略」原則達成的結果。

今年8月日本將南韓從出口管理優惠對象國名單除名等，南韓決定停止與日本的GSOMIA，由於事關亞太地區的安保問題而引起美國及周邊國家的高度關注。外界普遍認為，這次日本出重手，是針對南韓就二戰強徵勞工索賠案的報復。文在寅曾重炮抨擊，稱不應把歷史問題與經濟掛鉤。

自2018年10月，南韓最高法院就二戰時期日本企業強徵南韓勞工案作出賠償判決後，日韓關係惡化。事件糾纏至今仍未解決。南韓政府6月19日曾向日方提議以共同出資方法，就強徵勞工案作出賠償，但遭日方拒絕。日本則提議將強徵勞工案件訴諸第三國仲裁，也未獲韓方回應，日方表示考慮向國際法院提起訴訟。

(中時 )