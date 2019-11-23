外電媒體大幅報導，一名大陸間諜王立強在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的作為，包括在2018年韓國瑜選高雄市長，曾提供高達2000萬人民幣等。王立強說的與做的，都是情報外行，他絕不可能是專業情報員。整部戲，一看就知是假，是西方情治單位操作的，背後有其政治目的。

首先，就情報機關運作言，為求保密，區隔的很情楚，而且都是單線運作，最忌諱橫向交錯。沒有任何一個國家的情報機關，會把台灣、香港與澳洲3個不同地區，歸由一個情報部門負責。美國CIA不會，台灣亦然，大陸更不會，怎麼可能讓一位年齡僅28歲的人，同時參與這3大區域的情報工作，而且知道這麼多事，這完全違反情報作業最基本的ABC。

我軍情局當年派情報員到香港與大陸，也是各自運作，派去澳洲的又是另套人馬，不可能有任何1個情報員，同時知道這3個地區，還是最近幾年的所有重要情報作為。沒有國家會這樣做情報的，太外行了。

再者，王力強只有28歲，卻經手上億情報經費，照其說法，僅收買台媒可能就經手超過60億元；小小年紀，竟如此神通廣大，短短幾年累積別人數十年也無法成就的情報事業。如此輝煌戰功，即使載笠再世，恐怕也得甘拜下風。問題是，有這可能嗎？果若這麼重要的情報員，大陸不營救？不和澳洲談判？就任其在西方媒體曝光？當然不是，王力強根本是在吹牛。

此外，大陸情治機關複雜，黨政軍都有情報系統，國安、解放軍、公安等都有情治單位；王立強自稱曾工作於大陸總參謀部所屬的香港中資公司。這是軍方情治系統，根據前軍情局副局長翁衍慶中將所著《中共情報組織與間諜活動》，大陸軍方的總參二部是其軍事情報首要機關，如果真如王立強所言是位專業情報員，怎會讓他去澳洲探望妻小，還能待上好幾個月？相信長期和大陸總參二部交手較勁的我國安局與軍情局，也是一笑置之。

當然，王立強與大陸情治外圍單位有所勾連是有可能的，這不能完全排除。另有一種可能，王立強是想辦法接觸西方情治單位，或是被其吸收，王立強吹牛的內容，是西方情治單位情蒐的資料，其中，有真有假，而且故意摻雜攪亂，還會刻意布好局。簡單說，王立強說的話，是被教出來的，是西方情治單位為達其政治目的所做的反情報作為。

民進黨去年九合一敗選，是蔡政府執政失民心，是國人用選票教訓民進黨。王立強那有這種本事，有什麼功好居，而且說的與做的全違反情報專業。問題是，大陸介入選舉或紅媒話題，有利民進黨凝聚其支持者，蔡政府才不會拆穿這場戲。

值得國民黨注意的是，西方情治單位這次操作時機相當精準，如此精準的反情報作為操作，如果只是精心布局的一環，若是在投票前一周或前一天，蔡政府說大陸介入台灣選舉的人抓到了，在野黨又該如何因應。

從王立強事件可以看出，西方情治單位介人台灣選舉已是進行式。事實上，台灣的民主選舉，不管是中國或美國都想影響，但國人早有共識，做主的是我們自己。

(中時 )