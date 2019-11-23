「又來了！」總統選舉剩不到50天，一名自稱大陸間諜者高調受訪，稱曾來台影響大選，內容毫無新意，就是韓國瑜九合一大勝不是民意轉向，是北京幫助；台媒只要挺韓，必被大陸收買云云。報導一出，府院黨立即強調要查明，但事實上，這才是真正的「境外勢力干預大選」，把出口轉內銷的假訊息，拿來恫嚇支持韓陣營，粗糙又卑劣的手法，也真是夠了。

同樣的情節在今年七月上演，當時英國金融時報報導，大陸國台辦對台媒下指導棋，每天打電話指出示採路線，要求必須一面倒支持國民黨總統提名人韓國瑜，報導沒有任何實體證據，就是憑所謂匿名人士爆料。

這次稍微有進步，自稱是大陸特工的王立強，聲稱拿南韓假護照入台，堂而皇之在101大樓設立站點，一個人控制台灣有50幾個網路公司與直播頻道，連絡30多人，隨手就是給每人每年200萬-500萬元人民幣。沒想到立即被移民署打臉，查無出入境資料，難道間諜有分身？國安局還有臉稱已掌握了解查辦中，如果這位王立強說的是真的，所有情治首長應該全部下台，甚至有失職的問題。

當7月15日韓國瑜在國民黨初選勝出，聲勢不相上下甚至高過蔡英文之際，金融時報隨即於17日發出大陸介選的報導；雖然總統蔡英文民調領先韓國瑜，當隨著投票日逼近，差距縮小時，外媒突然有王立強的自白，兩相對照，時機未免太巧合。

在內容上，其實都很簡單，就是韓國瑜當選高雄市長，跟民進黨政府失民心無關，都是中共一手操縱，只要是大力挺韓的媒體或機構，就是拿了大陸的錢。然而情報工作講究「隱蔽戰線」，王立強則是高調受訪，還給外媒擺模特兒姿態拍照，所謂的證據，除了兩本護照外，再無別的，如果真有，應該把可以一槍斃命的鐵證立即拿出來，而非只憑一張嘴編故事。

陸版史諾登？那真是抬舉他了，史諾登是以真材實料證明美國在監控人民。王立強的故事，不過是典型境外勢力勾連台灣特定政治力量，意圖影響台灣大選，就是結果只能是韓國瑜敗選。台灣人民如果讓這股勢力操弄成功，那就代表台灣民主已死，只剩抹紅。

(旺報 )