國民黨新北市第十二選區參選人李永萍今在汐止舉辦第八場社區政見說明會，邀請國民黨不分區立委排第17名的吳怡玎到場助講，並同步與國民黨副總統參選人張善政視訊直播，暢談「國政配」如何以數位科技及大數據來改善交通、教育、經濟，為人民帶來好生活。

李永萍表示，國民黨不分區安全名單其實有不少亮點人選，但因外界不熟悉被新聞忽略相當可惜，於是發起「國民黨不分區助講列車」企劃，第一站就是從她汐止社區政見說明會開始，請他們來暢談從政理念，如何用他們各領域的專業來為國會帶來新氣象，翻轉現狀。

40歲的吳怡玎曾任高盛集團副總裁，協助集團以大數據結合證券交易的發展工作，英國倫敦帝國學院統計學博士畢業，被網友指出是「非常嚴格難唸的學校，專業背景非常猛的候選人」。

吳怡玎說，因為實在很想為台灣做些什麼，就放棄國外高薪回台，並聽從父母的建議，以從政的方式貢獻專業，要為台灣的年青人翻轉現狀。

張善政則以LINE視訊的方式跟李永萍等人臉書直播對談，吳怡玎表示，台灣應加速發展「數位經濟」，提高企業競爭力及利潤；張善政表示，在「國政配」的新政策裏，將會從小學就開始實施「程式教育」，提高孩子競爭力，並主張加強政府「Open data」政策，修改個資法，加速企業「數位經濟」的轉型升級。

李永萍及新北市議員廖先翔關心如何以智慧交通來改善汐止交通？

張善政表示，「國政配」主張政府要加速發展「車聯網」及「物聯網」，佐以大數據分析，就能發展「智慧交通」，疏解塞車困境，這方面已準備了很好的方案。

張善政強調，只要「國政配」能當選，以專業科技背景來導入政策，再與專業立委合作，就能在交通、教育、經濟改出改善升級，為人民帶來好生活。

(中時 )