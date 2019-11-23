華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動，師生除了參訪外，更藉此進一步了解各觀光工廠特色，觀摩企業實務操作及休閒活動企劃等主題。
參訪團前往雅聞魅力博覽館、郭元益糕餅博物館、葡萄王健康活力館、蛋堡生計不老村、花茶大師等觀光工廠參訪，學生們除了聽取館內介紹外，更參加工廠內的各式DIY活動，了解工廠如何規畫符合民眾期待的各式活動。
華夏科技大學企業管理系系主任朱默庵指出，透過校外參訪模式，結合課堂理論與實務運用，進一步了解休閒活動企劃、商業倫理、實務專題等主題，讓學習不再僅侷限於教室，實地參訪更能加深學生印象、提升學習興趣，另外，學生也可藉此蒐集活動問卷及觀察資料。
參加學生表示，越來越多企業轉型發展觀光工廠，但工廠的種類、活動規畫及設施動線等都會影響遊客意願，與其紙上談兵還不如親自走一遭，更有助於未來的休閒活動企劃。
另外，也有學生說，「很開心可以參加！」不僅可以學習觀摩企業，班上同學的感情也因此更融洽，是一場令人難忘的參訪活動。
(中時 )
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