華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學企業管理系為增進學生與產業間連結，提升就業競爭能力，日前舉辦桃園市觀光工廠參訪活動，師生除了參訪外，更藉此進一步了解各觀光工廠特色，觀摩企業實務操作及休閒活動企劃等主題。

參訪團前往雅聞魅力博覽館、郭元益糕餅博物館、葡萄王健康活力館、蛋堡生計不老村、花茶大師等觀光工廠參訪，學生們除了聽取館內介紹外，更參加工廠內的各式DIY活動，了解工廠如何規畫符合民眾期待的各式活動。

華夏科技大學企業管理系系主任朱默庵指出，透過校外參訪模式，結合課堂理論與實務運用，進一步了解休閒活動企劃、商業倫理、實務專題等主題，讓學習不再僅侷限於教室，實地參訪更能加深學生印象、提升學習興趣，另外，學生也可藉此蒐集活動問卷及觀察資料。

參加學生表示，越來越多企業轉型發展觀光工廠，但工廠的種類、活動規畫及設施動線等都會影響遊客意願，與其紙上談兵還不如親自走一遭，更有助於未來的休閒活動企劃。

另外，也有學生說，「很開心可以參加！」不僅可以學習觀摩企業，班上同學的感情也因此更融洽，是一場令人難忘的參訪活動。

(中時 )