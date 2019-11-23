繼今年6月二十國集團(G20)領袖在日本大阪發表「大阪宣言」、確認自由公正貿易的重要性後,G20外長會議23日在日本名古屋舉行，就實現全球自由公平的貿易以及投資環境展開深入討論。世界貿易組織（WTO）改革與制定數據流通國際規則，也被列為本次會議的重要議題。

本次G20外長會議主席、日本外務大臣相茂木敏充就WTO存在缺陷的問題表態，確認WTO「亟需改革且應當立即共同推進改革措施」。

WTO最新報告指出，G20今年下半年已新設28道貿易壁壘，這將嚴重衝擊全球經濟成長。大陸外交部部長王毅在會上提及「當前全球經濟動力減弱，下行風險增大」，呼籲G20作為國際經濟合作主要論壇，需為世界經濟發展拿出可行方案。

此次G20外長會議除中、美、日、韓、歐盟（EU）等G20成員國外，西班牙、塞內加爾、新加坡等9個國家外長也前來參加。明年沙烏地阿拉伯將作為主席國舉辦G20會議。

(中時 )