前新北市長朱立倫（中）23日晚間南下新竹縣竹東地區，為第2選區國民黨立委參選人林思銘輔選。（陳育賢攝）

前新北市長朱立倫（中）23日晚間南下新竹縣竹東地區，為第2選區國民黨立委參選人林思銘輔選，受到大批支持者歡迎。（陳育賢攝）

前新北市長朱立倫23日晚間南下新竹縣竹東地區，為第2選區國民黨立委參選人林思銘輔選，朱立倫表示，從今天起沒有什麼韓粉、郭粉、朱粉、侯粉、邱粉、楊粉，只有中華民國粉，明年1月11日為了中華民國，大家一定要支持韓國瑜與國民黨。

朱立倫今晚在縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、縣議長張鎮榮、副議長王炳漢等多人的陪同下，到竹東鎮參加國民黨第2選區立委參選人競選總部成立大會，他以客家話開場向竹東鎮的客家鄉親問好。

他表示，今天很開心來幫最專業的縣議員林思銘加油，過去他做桃園縣長時，林思銘做竹東地區的縣議員，當時他就知道這位律師議員是法律專業、最認真、有守有為的好議員，他在竹東服務地方，成績是有目共睹，大家一定要支持他。

這次國民黨在第1選區提名林為洲，在第2選區提名林思銘，鄉親一定要讓這兩人雙雙當選，大家要送他們進國會，他們兩人當選，就如同是縣長楊文科的雙臂，未來能夠為新竹縣爭取更多建設，為新竹縣打拚。

這1次的選舉是為中華民國，大家心中只有中華民國，沒有個人，大家要團結，今天早上在板橋輔選時他就講的很清楚，郭台銘還在為國民黨立委參選人站台，現場有韓粉、有郭粉，但他要講，不管什麼粉，在新北市最大的粉一定是朱立倫粉、侯友宜粉，新竹縣最大的粉就是邱鏡淳粉與楊文科粉。

但他現在要講，從今天開始，全國只有1種粉，就是中華民國粉，大家不可以再罵自己人，罵自己人的一定是民進黨派來的、罵自己人的一定是1450。

這次選舉，我們有3張選票，總統要支持韓國瑜，立委部分第1選區支持林為洲、第2選區支持林思銘，政黨票就是國民黨，大家罵也罵完了，冷靜下來，明年1月11日大家要出來投給國民黨，這不是為自己，不是為個人，為的只有中華民國。

(中時 )