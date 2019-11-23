八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會今晚於台北小巨蛋舉行，二度攻蛋的八三夭，將一連帶來30多首新歌及經典歌曲嗨炸全場，在演藝圈擁有好人緣的他們，包括宇宙人、鼓鼓呂思緯、小鬼黃鴻升、王彩樺、Boxing、廖人帥、小甜甜、小豬黃沐妍與黃奕儒等眾多藝人好友也抽空到場力挺。

主唱阿璞的緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）今天特地到場，她力讚八三夭歌很好聽，「他有幫我寫歌，說不定會唱〈壁咚〉，一定要來支持」，豆花妹說原本前面有行程，後來順利趕上演唱會。被問到先前有沒有給阿璞加油打氣，豆花妹甜笑「有說加油、很棒，再次站上小巨蛋，這是每個人的夢想舞台，台下這麼多人支持，多感動和緊張」。

去年送一顆愛心給阿璞，今年豆花妹開心雙手比愛心「如果明年再開，就叫經紀人幫忙比第三顆愛心」。明年初豆花妹也將推出全新專輯，透露希望有機會再跟阿璞邀歌「老闆也很喜歡他的歌，他真的很厲害」。

宇宙人今出席八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會。（許政榆攝）

明年即將在小巨蛋首度開唱的宇宙人，今天也特地到場欣賞，恰巧今日中午演唱會門票開賣，就傳出8分鐘秒殺佳績，主唱小玉直說「我昨天就打算睡到開票時間過，所以兩點才起床」，更坦言聽到售罄消息「整個下午飄飄，有點夢幻，還自言自語」，而方Q則說「昨天故意晚睡，結果今天早上10點就起床，開賣當下真的吃不下飯」。他們透露將邀請伍佰擔任演唱會嘉賓，小玉笑說「這麼大舞台，伍佰大哥來一定超屌」，還笑說「要挑一首我們跟他唱都很怪的歌，像是〈你啊你啊〉」，而今日來欣賞之餘，也是觀摩演唱會舞台設計和燈光編排。

王彩樺今出席八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會。（許政榆攝）

王彩樺俏皮摸八三夭演唱會看板阿璞的臉。（許政榆攝）

去年就參加過八三夭演唱會的王彩樺，今天一襲酷帥造型出席，她說八三夭的歌「讓我變得更年輕，有活力，欣賞他們的歌是人生最快樂的一件事，今晚要好好享受」，更大讚八三夭「覺得這群年輕小夥子很認真很努力，將來不得了，一定是國際巨星」，也透露兩個女兒很想來，但因為近日逢考試期間，「下次再帶他們來」。

(中時 )