正值北韓訂立對美談判的年底期限逼近之際，該國駐聯合國代表團22日表示，自領袖金正恩致力與美國總統川普建立新關係以來，北韓並未從中得益，反而有一種「被背叛的感覺」。

美媒取得1份北韓評估朝美關係的摘要，內容提到，北韓人民的憤怒達到頂點，希望阻止許目前的失衡情況持續發生，並指北韓已經沒有迴旋餘地。朝方代表團另提到，為對抗正明顯增強、且妨礙國家安全及發展的威脅，北韓必須加強自身實力，沒有人有權批評或干預該國舉動。

對於北韓暫停核試及試射洲際飛彈，並歸還1950年至1953年韓戰陣亡的美國士兵遺骸，代表團表示，川普被捧成遣返遺體的英雄，北韓方面卻沒得到任何回報。代表團亦提及，美國不斷利用北韓的耐心及寬宏大量來拖延時間，不過隨著時間流逝，美方一心實施制裁，旨在破壞北韓發展的權利，已對國家安全構成軍事威脅。

金正恩與川普2月在越南河內舉行峰會破局後，兩國外交陷入僵局。金正恩要求美方在年底前，採取北韓可接受的新措施，以挽救無核化談判。不過，美國迄今仍堅持繼續實施制裁，稱制裁措施將實施至北韓採取確實的棄核步驟才會中止。

(中時 )